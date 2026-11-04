Estudiantes de la Fac. de Estomatología reclaman falta de insumos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Estudiantes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron que deben comprar sus propios materiales para atender a pacientes en las clínicas universitarias, pese a que la institución cobra por los tratamientos. La falta de insumos, las fallas en los equipos y los retrasos en los servicios, señalaron, afectan tanto sus prácticas como el cumplimiento de sus requisitos académicos.

Durante la manifestación de este martes 3 de noviembre, los alumnos también cuestionaron que se les exija reunir 350 puntos para obtener una calificación aprobatoria de seis, mientras enfrentan dificultades para completar los procedimientos. Explicaron que algunos tratamientos deben concluirse en su totalidad para contabilizar los puntos, por lo que las demoras en prótesis, la falta de materiales y la inasistencia de pacientes pueden hacerles perder avances. Además, denunciaron problemas con materiales de protección, equipos deteriorados y presunto uso de insumos caducados.

La dirección de la Facultad reconoció retrasos en el suministro de materiales, pero los atribuyó a la adecuación de los procedimientos administrativos a las nuevas disposiciones de la Ley de Adquisiciones. En un comunicado, aseguró que las contrataciones ya fueron regularizadas y que desde la semana pasada se cuenta con los insumos necesarios. Sin embargo, los estudiantes señalaron que los trámites concluidos no garantizan que los productos estén disponibles en las clínicas.

En la reunión con los manifestantes, el director Alan Martínez Zumarán también reconoció problemas de mantenimiento, sillones odontológicos deteriorados y equipos que no funcionan. Los alumnos, por su parte, expusieron irregularidades en los horarios docentes, restricciones para utilizar espacios de práctica y presuntas represalias académicas. El consejero alumno Edgar Axel Torres Canela propuso instalar mesas de trabajo con representantes de cada semestre y responsables de las áreas clínicas para revisar las deficiencias y establecer soluciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los estudiantes exigieron que los compromisos de las autoridades se traduzcan en cambios verificables y cuestionaron que deban cumplir con las mismas exigencias académicas sin contar con las condiciones necesarias. También señalaron que el sistema de evaluación termina por colocar la acumulación de puntos por encima de la atención a los pacientes.