Estudiantes de la UP visitan General Motors

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La empresa General Motors Company planta Villa de Reyes abrió su espacio para las visitas estudiantiles. Alumnos de la Universidad Politécnica del Valle de México invirtieron mediodía para conocer el proceso de construcción de los vehículos de San Luis Potosí y de paso se dieron una vuelta a la planta Bimbo.

En el caso de la planta General Motors y a propósito de la visita, la empresa informó que establece alianzas con diversas instituciones educativas en las comunidades. Como parte de esta colaboración, abren las puertas de las plantas y oficinas para que los estudiantes conozcan de primera mano cómo opera una empresa global, los procesos de manufactura, la tecnología que utilizan las oportunidades de desarrollo profesional dentro de la industria automotriz.

Por otra parte, colaboran con algunas instituciones a través del Modelo Mexicano de Formación Dual, que permite a los estudiantes complementar su formación académica con experiencia práctica en sus instalaciones. Lo hace en San Luis Potosí y en las plantas instaladas en otras entidades.

Precisó que con estas iniciativas, buscan fortalecer el vínculo entre la academia y la industria, contribuir al desarrollo de talento y acercar a los jóvenes a las oportunidades que ofrece el sector automotriz.

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Los jóvenes se dijeron satisfechos de conocer de primera mano los procesos y aseguraron que la visita representó una etapa formativa importante para ellos. En el caso de Bimbo, los estudiantes de diversas carreras de la institución mexiquense conocieron el proceso de elaboración y envasado del pan, embalaje y embarque para su traslado al resto del país. También conocieron la tiendita del Eje 132 de la Zona Industrial, la única que por tratarse de la ubicada en la planta, les ofrece sus productos a muy bajo costo.