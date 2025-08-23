Eterna fuga de aguas negras en Acceso Nte.

Sobre la avenida Acceso Norte, desde hace varias semanas persiste un brote de aguas negras que afecta de manera directa a diversos establecimientos comerciales de la zona.

El agua residual proviene de una alcantarilla ubicada junto a la banqueta, la cual, de acuerdo con residentes, podría estar colapsada, ya que el problema no ha sido atendido en todo este tiempo.

Comerciantes señalaron que algunos negocios ya realizaron reportes ante Interapas para solicitar el retiro de desechos que pudieran estar obstruyendo la red sanitaria, sin embargo, la solicitud continúa sin respuesta.

En las inmediaciones de la alcantarilla se encuentran una pastelería, una tienda de conveniencia, una pizzería y un centro de servicios de telefonía, entre otros giros, además de vendedores ambulantes que ofrecen tacos de canasta y gorditas. Estos últimos se han visto obligados a cambiar de punto para evitar el foco de insalubridad.

