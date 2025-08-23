logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Eterna fuga de aguas negras en Acceso Nte.

Afecta a los comercios de la zona; se reportó a Interapas, sin respuesta

Por Flor Martínez

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
A
Eterna fuga de aguas negras en Acceso Nte.

Sobre la avenida Acceso Norte, desde hace varias semanas persiste un brote de aguas negras que afecta de manera directa a diversos establecimientos comerciales de la zona.

El agua residual proviene de una alcantarilla ubicada junto a la banqueta, la cual, de acuerdo con residentes, podría estar colapsada, ya que el problema no ha sido atendido en todo este tiempo.

Comerciantes señalaron que algunos negocios ya realizaron reportes ante Interapas para solicitar el retiro de desechos que pudieran estar obstruyendo la red sanitaria, sin embargo, la solicitud continúa sin respuesta.

En las inmediaciones de la alcantarilla se encuentran una pastelería, una tienda de conveniencia, una pizzería y un centro de servicios de telefonía, entre otros giros, además de vendedores ambulantes que ofrecen tacos de canasta y gorditas. Estos últimos se han visto obligados a cambiar de punto para evitar el foco de insalubridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila
PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

PAN no descarta trasfondo político en separación de La Pila

SLP

Ana Paula Vázquez

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad
Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

SLP

Rolando Morales

El objetivo es determinar su estado actual y determinar las acciones

Informales ganan terreno al comercio
Informales ganan terreno al comercio

Informales ganan terreno al comercio

SLP

Samuel Moreno

Tras la polémica sobre la magnitud de la informalidad, el Inegi revela que aumentó, mientras que los negocios formales son menos

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis
Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

Denuncian fallas en el control sanitario de ponis

SLP

Samuel Moreno