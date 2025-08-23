logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Rijosos golpea a otro hombre en Las Terceras

Por Redacción

Agosto 23, 2025 03:00 a.m.
Rijosos golpea a otro hombre en Las Terceras

Oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de dos hombres que causaron lesiones a otro en calles de la colonia Tercera Chica. La parte afectada solicitó el auxilio de los agentes al temer por su vida e integridad ya que los señalados insinuaron pertenecer a un grupo delictivo. 

Encontrándose en patrullajes de seguridad y vigilancia en prolongación Adolfo López Mateos de la colonia mencionada, los agentes municipales se percataron que dos sujetos agredían al conductor de un vehículo marca Jetta, por lo que se aproximaron para llamar al orden a los involucrados. 

En ese momento, el conductor de la unidad,  indicó que previamente había visitado un domicilio de la colonia Matamoros, donde se encontraban ambos señalados quienes tomaron una actitud agresiva e iniciaron con las agresiones, persiguiéndolo hasta la avenida Adolfo López Mateos donde lo amenazaron y golpearon.

Durante la intervención, la parte afectada manifestó temer por su vida,  toda vez que los involucrados dijeron ser de un grupo delictivo. Ante el señalamiento y la flagrancia de las agresiones,  los oficiales procedieron con la detención de Oscar Alejandro “N” de 26 años y Luis Ángel “N” de 36 años.

