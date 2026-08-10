Revisarán la permanencia de juezas y jueces del PJE

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La permanencia de 64 jueces y juezas en el Poder Judicial de San Luis Potosí estará en revisión a partir de septiembre, cuando sean sometidos a una evaluación que deberán aprobar con una calificación mínima de 8.

Evaluación judicial y nueva instancia disciplinaria

El examen será aplicado ante el Tribunal de Disciplina Judicial, nueva instancia que forma parte de la estructura creada con la reforma al Poder Judicial y que sustituyó al Consejo de la Judicatura. La aprobación de esta evaluación será necesaria para que las personas juzgadoras puedan continuar en sus cargos.

Declaraciones de la magistrada presidenta

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Asimismo, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Martínez Zarazúa, confirmó que el proceso está próximo a comenzar y recordó que se trata de una disposición establecida con la reforma constitucional.

"Están por iniciar ya las evaluaciones y recordemos que la reforma nos dice que los jueces deben pasar estos exámenes para poder estar en posibilidad de mantenerse en el cargo", señaló.

Las 64 personas juzgadoras llegaron a sus puestos tras el primer proceso de elección judicial y llevan casi un año en funciones.

Martínez Zarazúa reconoció que este periodo ha implicado una etapa de adaptación para el Poder Judicial. Mientras se realizan las evaluaciones, las y los jueces permanecerán en sus funciones; una vez concluidos los exámenes se conocerá quiénes cumplen con el requisito para continuar.