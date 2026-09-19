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Gámez Macías, limaría asperezas con Galindo

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Gámez Macías, limaría asperezas con Galindo

Después de días de cruces públicos con el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, aseguró que existe disposición para dialogar con el edil, aunque dejó claro que mantendrá sus señalamientos sobre las problemáticas de la zona metropolitana.

El legislador del PVEM dijo que las diferencias no deben trasladarse a la relación entre instituciones y que, desde su nueva responsabilidad, buscará dejar de lado “la cachucha de los partidos”. Aseguró que sus cuestionamientos hacia los gobiernos municipales no son personales, sino que forman parte de su postura en el ámbito institucional.

Como muestra de ese acercamiento, Gámez Macías reveló que tuvo una conversación breve con Galindo Ceballos durante el desfile del 16 de septiembre. En ese encuentro, afirmó, le expresó que mantiene su respeto hacia el alcalde y que los señalamientos que realice continuarán dentro del terreno institucional.

“Nuestros señalamientos siempre serán en el rubro institucional y de verdad si tratamos de visibilizar muchas de las problemáticas en la zona metropolitana es con la intención de que las familias vivan mejor, de que cerremos nuestra zona metropolitana para que no haya agentes extranjeros”, dijo. 

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El acercamiento ocurre luego de que Galindo cuestionara el actuar de Gámez Macías, tras su llegada a la Presidencia del Congreso y le pidiera no politizar su nueva responsabilidad. El diputado respondió entonces que “a la grilla hay que responderle con trabajo” y sostuvo que las expresiones del alcalde no representaban una falta de respeto hacia él, sino hacia el Congreso del Estado.

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