Reporte de Inegi dista mucho de lo que vivimos: Torres Sánchez
El secretario general destaca inversión y aumento de elementos para mantener seguridad estatal
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Después que el Inegi reveló que el año pasado por temor a ser víctima de un algún delito, en menor o mayor medida, según la actividad, la población de 18 años y más del estado de San Luis Potosí modificó sus hábitos, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que el reporte dista "mucho a lo que hoy vivimos".
Según la la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi, la principal modificación que tomó la ciudadanía fue dejar de permitir que los menores de edad que viven en el hogar salgan solos, declaró 68.4 por ciento de las personas encuestadas.
El funcionario estatal atajó que ese tipo de medidas tomadas por la ciudadanía corresponden al pasado, porque en la actualidad la entidad potosina es un estado seguro.
Torres Sánchez presumió que el estado es de los más seguros del país, derivado de una inversión de 30 mil pesos para el rubro de la seguridad pública en los cinco años de la administración actual.
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Sumado a ello, la incorporación de más de 4 mil nuevos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y adquisiciones en equipamiento y tecnología de última generación "para que prácticamente San Luis Potosí esté totalmente cuidado las 24 horas del día".
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