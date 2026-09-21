Pakistán bombardea presuntos refugios de milicianos en Afganistán

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Pakistán afirma que mató a 28 milicianos con ataques en Afganistán; Kabul reporta 3 civiles muertos

Por MUNIR AHMED y ABDUL QAHAR AFGHAN undefined

ISLAMABAD (AP) — Cazas paquistaníes bombardearon el lunes lugares en el este de Afganistán que las autoridades paquistaníes describieron como presuntos escondites de milicianos. Pakistán afirmó que 28 milicianos murieron, y que las autoridades en Kabul reportaron la muerte de al menos tres civiles.

Escalan tensiones entre Pakistán y Afganistán

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Los ataques cerca de la frontera compartida entre ambos países marcan una nueva escalada de tensiones, lo que aumenta la posibilidad de más hostilidades transfronterizas. También amenazan con complicar los esfuerzos de mediación de potencias regionales, incluida China.

Los ataques se produjeron luego que Pakistán advirtiera que podría desatar una ofensiva contra milicianos dentro de Afganistán tras dos atentados mortales en días recientes contra sus fuerzas de seguridad cerca de la frontera.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, conocida por su acrónimo UNAMA, detalló en una publicación en X que había confirmado que "al menos tres civiles, incluidos un hombre, una mujer y una niña, murieron y cuatro resultaron heridos en aparentes ataques aéreos" en la provincia afgana de Kunar durante las primeras horas del lunes.

UNAMA agregó que en lo que va de este año ha documentado más de 1.100 muertes y lesiones de civiles en Afganistán por violencia transfronteriza.

"Reiteramos nuestro llamado al respeto del derecho internacional humanitario para prevenir víctimas civiles", escribió.

Acciones de la autoridad

El Ministerio paquistaní de Información informó que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una operación terrestre planificada, basada en inteligencia, en el noroeste tras una serie de ataques de milicianos en el país. A la operación le siguieron "bombardeos aéreos calibrados contra los escondites y refugios seguros de organizaciones terroristas responsables de estos ataques".

El Ministerio indicó en una publicación en X que los ataques aéreos mataron a 28 milicianos a lo largo de la frontera afgana. El gobierno de Afganistán, sin embargo, sostuvo que los ataques mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro, una cifra confirmada por la ONU.

Los ataques de milicianos contra la policía y las fuerzas de seguridad de Pakistán han aumentado en los últimos años. La escalada se produce tras meses de acción militar. Cientos de personas han muerto en enfrentamientos transfronterizos desde febrero, cuando Afganistán lanzó ataques de represalia después que Pakistán realizara bombardeos dentro del territorio afgano.

Las autoridades en Islamabad han responsabilizado al Talibán paquistaní y a grupos milicianos aliados por la mayor parte de los hechos de violencia. El Talibán paquistaní es un grupo distinto, pero aliado, del Talibán afgano que recuperó el poder en 2021.

Afganistán promete responder

En una publicación en X, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabiullah Mujahid, condenó los ataques aéreos y dijo que habrá una respuesta.

"Condenamos esta agresión y opresión, y la consideramos una repetición de esos crímenes. Los círculos militares paquistaníes han cometido una vez más un crimen de este tipo para desviar la atención de los fracasos de seguridad de su país", escribió Mujahid. "Los afganos darán una respuesta adecuada a esto, si Dios quiere".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán convocó al encargado de negocios de Pakistán en Kabul y presentó una protesta formal por los ataques.

"El Emirato Islámico de Afganistán considera estos ataques como una clara violación de la soberanía nacional y la integridad territorial de Afganistán y los condena en los términos más enérgicos", afirmó el Ministerio en un comunicado. "El Emirato Islámico una vez más rechaza categóricamente las acusaciones de que los recientes incidentes de seguridad en Pakistán se originan en suelo afgano".

El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdullah Fitrat, dijo que los ataques ocurrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada en el distrito de Nurgal, en la provincia de Kunar, y en el distrito de Barmal, en la provincia de Paktika. Con base en información preliminar, Fitrat añadió que la vivienda de un residente local fue impactada, lo que causó la muerte de tres miembros de la familia y dejó heridos a otros cuatro familiares.

Fitrat afirmó que los ataques en las zonas de Rakhah y Tor Kundi, en Barmal, destruyeron una tienda y una casa desocupada, pero no causaron víctimas.

Ataques se registran tras días de violencia

Los ataques se produjeron al día siguiente de que seis miembros del personal de seguridad paquistaní, incluidos dos militares, murieran en un tiroteo con milicianos en Hangu, un distrito del noroeste de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán.

El viernes, un atacante suicida golpeó una mezquita dentro de un complejo policial en la ciudad paquistaní de Kohat. Ocho hombres armados irrumpieron en oficinas, lo que desencadenó un enfrentamiento armado de 20 horas, durante el cual al menos 21 personas, la mayoría policías, murieron y más de 100 resultaron heridas, de acuerdo con autoridades paquistaníes.

Pakistán insta a Kabul a desmantelar refugios de milicianos

El Ministerio paquistaní de Información advirtió el sábado que el país podría atacar a milicianos dentro de Afganistán en respuesta a ataques en Pakistán. El Ministerio atribuyó el ataque de Kohat a milicianos que, dijo, tenían su base en Afganistán, y acusó al gobierno talibán afgano de dar refugio y apoyo a grupos que llevan a cabo ataques en Pakistán.

Afganistán ha negado durante mucho tiempo las afirmaciones de Pakistán de que proporciona refugio o apoyo a milicianos.

"Pakistán tiene tanto la voluntad como la capacidad de eliminar las amenazas terroristas dondequiera que estén", afirmó el ministerio. El ministerio también instó a Kabul a adoptar "medidas creíbles, verificables y sostenidas" para desmantelar lo que Pakistán describe como refugios de milicianos y redes de reclutamiento y entrenamiento en Afganistán.

Ningún grupo se había atribuido la autoría de los ataques de Kohat o Hangu hasta el momento de los ataques del lunes. Las sospechas recayeron sobre el Talibán paquistaní, conocido formalmente como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que en los últimos años ha intensificado los ataques contra la policía y otras fuerzas de seguridad en Pakistán.

Pakistán ha acusado repetidamente al gobierno talibán en Kabul de dar refugio a líderes del TTP y permitir que milicianos lancen ataques transfronterizos. El gobierno de Afganistán niega las acusaciones.