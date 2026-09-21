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CEA multa a Aquos con 30 mdp, tras fallas en acueducto

Los montos se descuentan mensualmente ante la falta de suministro de agua de El Realito

Por Rubén Pacheco

Septiembre 21, 2026 12:46 p.m.
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CEA multa a Aquos con 30 mdp, tras fallas en acueducto
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      Derivado de las seis fallas acumuladas en el acueducto El Realito en lo que va del 2026, se han aplicado penalizaciones por 30 millones de pesos a la empresa Aquos el Realito S.A. de C.V., informó Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

      Describió que cada suspensión del servicio significa una multa de alrededor de 5 millones de pesos, es decir, los 30 millones de pesos referidos por las seis fallas técnicas.

      Explicó que, al fin de mes cuando la compañía entrega la factura para el cobro, el Gobierno del Estado procede con el descuento de la sanción económica en la siguiente mensualidad, dado que es un proceso diferido.

      En entrevista, aclaró que los tres últimos desperfectos no correspondieron a la infraestructura física, sino a inconvenientes en el sistema eléctrico generado por tormentas eléctricas.

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      Exteriorizó que, aunque se presenten este tipo de afectaciones ajenas a la empresa, se aplican las medidas, sobre todo, si el suministro no se brinda por varios días.

      "Lo que es El Realito, el ducto como tal ha fallado en seis ocasiones este año (...) como lo hemos comentado varias veces, lamentablemente ha sido un tema muy leonino", remató.

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