ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Evita Pozos rendir cuentas: Ciudadanos O.

Ni las obligaciones más simples de transparencia cumple, señala

Por Leonel Mora

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
Evita Pozos rendir cuentas: Ciudadanos O.

El vocero de la asociación Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, criticó que el Concejo Municipal de Villa de Pozos presuma un “alto nivel” de desempeño en materia de transparencia, cuando en realidad han pasado meses sin que se clarifiquen datos esenciales como los ingresos y egresos del gobierno municipal.

“Una de las obligaciones más básicas y cruciales en materia de rendición de cuentas, es transparentar, mes con mes, los egresos, es decir: detallar en qué y cómo se gasta el dinero público. Sin embargo, en Pozos esta información simplemente no existe. Durante todo el año, no han rendido cuentas”, declaró el activista ciudadano.

“Lo único que ha hecho el Concejo presidido por Teresa Rivera, es subir un archivo de Excel sin datos reales. Mes tras mes, el documento repite una misma leyenda: ‘En proceso de registro y generación de la información del mes para la Cuenta Pública’, lo cual es un engaño”, explicó.

Así, Concejo de Villa de Pozos no está cumpliendo con lo que exige la Ley de Transparencia en su artículo 84, fracción IV, donde se establece la obligación de publicar los egresos con detalles.

González Covarrubias recordó que, en un comunicado oficial, el gobierno poceño afirmó que “el porcentaje de cumplimiento cuantitativo es destacado” y dijo que, por desgracia, lo que evalúa la Plataforma Estatal de Transparencia “no es la calidad de la información, sino simplemente si se suben archivos o no. Y sí; suben un archivo... vacío de contenido. Un simulacro. Y aún tienen el cinismo de presumirlo”.

El vocero de Ciudadanos Observando subrayó que “el verdadero responsable de esta opacidad y de que la mayoría de los ayuntamientos evadan sus obligaciones, es la propia Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, ya que desde hace tiempo dejó de vigilar, exigir y sancionar a quienes incumplen la ley”.

Preocupa a turistas la seguridad urbana

Samuel Moreno

Ciclistas son ignorados en Pozos

Leonel Mora

Nulo avance en la Av. Adolfo López Mateos

Rubén Pacheco

Deben retirar plantón de ambulantes: Luis G. Ortuño

