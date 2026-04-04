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Evitarán desperdicio de agua a través de operativo

Autoridades advierten sanciones por desperdicio según el Bando municipal

Por Flor Martínez

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
Evitarán desperdicio de agua a través de operativo

La Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad informó que, dentro de los operativos de vigilancia que se mantienen en marcha, incluirán atención especial para evitar el desperdicio de agua potable en las colonias del municipio este Sábado de Gloria.

Víctor Aristarco Serna Piña, titular de la corporación municipal, detalló que el dispositivo de proximidad estará enfocado principalmente en generar conciencia entre la población, ya que durante esta fecha es común el uso indebido del agua.

Recordó que el Bando de Policía y Gobierno del municipio, en su Artículo 24, fracción X, establece como falta administrativa el desperdicio del agua, tanto en la vía pública como en cualquier espacio donde se haga un uso inadecuado de este recurso.

"El propósito de estas acciones no es sancionar, sino sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de cuidar el agua. Se privilegiará el diálogo con los vecinos y se emitirán recomendaciones preventivas; sin embargo, en caso necesario, se procederá conforme a la ley. Confiamos en que la población será consciente, sobre todo ante la problemática actual de escasez", señaló.

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