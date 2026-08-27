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Excandidato a juez deberá pagar multa en una exhibición

Pierde proceso con el que buscaba pagar en cómodos abonitos

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Excandidato a juez deberá pagar multa en una exhibición
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      Una multa de 22 mil 401.72 pesos impuesta por irregularidades en gastos de campaña deberá pagarse en una sola exhibición, luego de que un excandidato a juez en materia civil, dentro de la elección judicial extraordinaria 2025 del estado, agotara sin éxito los recursos legales con

       los que buscaba cubrirla en parcialidades.

      La sanción fue impuesta en julio de 2025 por el Instituto Nacional Electoral (INE), tras detectar irregularidades en la revisión de los informes de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras del Poder Judicial. La multa equivale a 198 Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio 2025. En septiembre de ese mismo año, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción, dejándola firme 

      e inmutable.

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      El excandidato solicitó entonces al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) —organismo encargado de ejecutar el cobro a nivel local— realizar el pago en parcialidades, argumentando no contar con solvencia económica suficiente. El Ceepac negó la solicitud, señalando que la normativa nacional aplicable no otorga a los organismos locales la facultad de fraccionar pagos, y que el procedimiento contempla únicamente dos vías: el pago voluntario en una sola exhibición o, en caso de incumplimiento, el cobro forzoso a través de la Secretaría de Finanzas del Estado.

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