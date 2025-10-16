Exdirector de PCM niega acusaciones de corrupción

El exdirector de Protección Civil Municipal de San Luis Potosí, Adrián Cortázar Ruiz, negó a través de sus redes sociales las acusaciones de corrupción que derivaron en su separación del cargo, y aseguró contar con documentación que respalda su actuación al frente de la dependencia.

Cortázar Ruiz calificó como “completamente falsas” las versiones difundidas por el Ayuntamiento sobre presuntos actos indebidos. “Tengo las pruebas y los documentos que muestran todo lo contrario”, afirmó, al asegurar que desde la misma alcaldía se solicitaban “apoyos” para otorgar vistos buenos a establecimientos que no cumplían con los requisitos legales.

El exfuncionario señaló casos específicos, como el de una guardería que habría presentado documentación falsa y el de una empresa alemana que durante años manejó azufre sin contar con un programa interno de Protección Civil ni certificaciones de seguridad eléctrica. Según dijo, ambos expedientes fueron informados a las autoridades municipales sin que se aplicaran las sanciones correspondientes.

“Nunca se pidió dinero a nadie, sólo se les pedía que cumplieran con los trámites”, afirmó Cortázar, quien defendió que durante su gestión se revisaron a fondo los contenidos de los programas de Protección Civil, algo que según dijo antes no se hacía.

De igual forma, acusó que la Dirección de Comercio solicitaba a Protección Civil trámites para la apertura de casinos, bares, restaurantes, negocios familiares, los cuales afirmó se encuentran documentados, “me queda claro que el alcalde quiere vender a la ciudadanía la imagen del luchador contra la corrupción, que empiece en Comercio”.

Asimismo, denunció condiciones precarias dentro de la dirección, como la falta de personal capacitado, vehículos en mal estado y ausencia de uniformes o área jurídica, y aseguró haber pagado de su propio dinero reparaciones y llantas para

las ambulancias.

Cortázar pidió ejercer su derecho de réplica y retó a cualquier persona que lo acuse de haber solicitado dinero a presentar pruebas. “Ya basta de querer engañar y manchar mi nombre y mi trabajo”, concluyó.

Su postura surge luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos informara sobre la separación de Cortázar y otros funcionarios de Protección Civil, tras recibir diversas quejas y denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en la dependencia.