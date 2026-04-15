Exhiben a funcionarias por "gandallismo" en la FENAE

Una denuncia ciudadana exhibe a tres funcionarias públicas por presunto "gandallismo" durante la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE) en Soledad de Graciano Sánchez, al señalar que consumieron alimentos sin hacer fila mientras cientos de asistentes aguardaban turno.

El hecho, según el reporte enviado a esta redacción, ocurrió el pasado 9 de abril. En las imágenes proporcionadas se observa a las servidoras públicas sentadas, degustando enchiladas, mientras a pocos metros se mantenían largas filas de personas en espera.

Las señaladas son Patricia Cuevas, directora de Comercio; Bertha Guerrero, directora del INAPAM en Soledad; e Idalia Gallegos, directora del Museo del Ferrocarril, recinto administrado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

Además del presunto trato preferencial, la queja también acusa a la directora de Comercio de mantener una actitud prepotente hacia comerciantes instalados en el evento, lo que habría generado inconformidad entre participantes de la feria.

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La denuncia cuestiona la actuación de las funcionarias en un evento público que se caracteriza por la entrega equitativa de alimentos gratuitos a la ciudadanía, y plantea la exigencia de una postura por parte del alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro, quien en ocasiones anteriores ha sancionado a servidores públicos por incumplimientos como falta de puntualidad o ausencias en sus áreas de trabajo.

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La FENAE es uno de los eventos más representativos y donde se destina mayor inversión del municipio, donde cada año se congregan miles de personas para participar en actividades culturales, de espectáculos y gastronómicas, entre ellas el tradicional día de la enchilada.