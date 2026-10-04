Exhorta "Villelita" a agentes jóvenes, servir a la ciudadanía

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A sólo un paso de lograr su jubilación y con 29 años de servicio como agente de Tránsito, Francisco Javier Villela González, conocido en todo Soledad como "Villelita", sigue poniendo el mismo empeño en su labor como si fuera su primer día. A sus 65 años, llama a los agentes jóvenes a abrazar la profesión y a no olvidar que lo principal es el servicio a las y los ciudadanos.

Ingresó a la corporación en junio de 1998 y desde entonces ha permanecido en la Policía Vial, sin pedir cambio a otras áreas. Dice que su lugar está en las calles, en medio del tránsito, y casi siempre ha estado afuera de la Presidencia Municipal, donde miles de personas lo han visto dirigir el tráfico con paciencia y buen ánimo.

Recuerda que, en sus primeros años como agente, afuera de las escuelas de Soledad, conoció a niñas y niños de preescolar y primaria que hoy ya son adultos, algunos con carrera universitaria. Muchos todavía lo saludan y lo reconocen como una figura constante que ha facilitado el tránsito seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas.