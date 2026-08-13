Exigen aclarar el homicidio de estudiante universitario
Familiares enviaron carta a Sheinbaum para que el caso no quede impune
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Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida tras recibir dos impactos de arma de fuego en la colonia Rural Atlas de la capital potosina el pasado 7 de agosto.
A días de su fatal deceso, su familia hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el crimen y evitar que el caso quede únicamente como una cifra más de violencia.
Gabriel Salvador Martínez era estudiante de la Facultad de Derecho, en la carrera de Criminología, además de practicar tiro con arco y representar a la UASLP en competencias deportivas, donde obtuvo reconocimientos y medallas.
El joven, originario de la Ciudad de México, también apoyaba económicamente a su familia. Durante sus tiempos libres vendía chilaquiles y desayunos dentro de la universidad para poder cumplir uno de sus sueños: viajar a Colombia.
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