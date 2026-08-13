logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exigen aclarar el homicidio de estudiante universitario

Familiares enviaron carta a Sheinbaum para que el caso no quede impune

Por Redacción

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
A
Exigen aclarar el homicidio de estudiante universitario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Gabriel Salvador Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida tras recibir dos impactos de arma de fuego en la colonia Rural Atlas de la capital potosina el pasado 7 de agosto.

      A días de su fatal deceso, su familia hizo un llamado a las autoridades para esclarecer el crimen y evitar que el caso quede únicamente como una cifra más de violencia.

      Gabriel Salvador Martínez era estudiante de la Facultad de Derecho, en la carrera de Criminología, además de practicar tiro con arco y representar a la UASLP en competencias deportivas, donde obtuvo reconocimientos y medallas.

      El joven, originario de la Ciudad de México, también apoyaba económicamente a su familia. Durante sus tiempos libres vendía chilaquiles y desayunos dentro de la universidad para poder cumplir uno de sus sueños: viajar a Colombia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Apagón en la Fenapo
        Apagón en la Fenapo

        Apagón en la Fenapo

        SLP

        Pulso Online

        La falla en el transformador principal provocó la interrupción del servicio eléctrico

        Precisan que la CEA planeará retiro de lirio en San José
        Precisan que la CEA planeará retiro de lirio en San José

        Precisan que la CEA planeará retiro de lirio en San José

        SLP

        Rubén Pacheco

        Conagua y ayuntamiento capitalino actúan como coadyuvantes, pues la cuenca de Escalerillas es de competencia estatal

        Analiza MC si Paola Longoria puede ser candidata en SLP
        Analiza MC si Paola Longoria puede ser candidata en SLP

        Analiza MC si Paola Longoria puede ser candidata en SLP

        SLP

        Samuel Moreno

        Gama Basarte aclaró que todavía no hay propuesta formal

        Gallardo confirma a Roxana Hernández en Semujeres; Serrato, al PVEM
        Gallardo confirma a Roxana Hernández en Semujeres; Serrato, al PVEM

        Gallardo confirma a Roxana Hernández en Semujeres; Serrato, al PVEM

        SLP

        Rubén Pacheco

        La encargada de despacho tenía más de un año sin ser reconocida como secretaria