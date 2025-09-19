Exigen revisión de vehículos que trasladan gas LP

Residentes de la zona norte de la capital potosina, cercanos a empresas que comercian con gas L.P. sugirieron que, en las intenciones de revisión de estos negocios por parte de la autoridad para aminorar riesgos de explosión e incendios, también se incluyan los vehículos usados para el transporte de cilindros de uso doméstico y comercial.

Lo anterior, porque algunas camionetas y camiones que han sido vistos circular por las calles, muestran la evidencia de sus muchos años de servicio e incluso de ruidos que sugieren fallas mecánicas o una total falta de mantenimiento.

Se citó el caso de una camioneta de una gasera que lleva lo “potosino” en su nombre comercial, que el miércoles pasado, avanzaba por la avenida Fray Diego de la Magdalena con la defensa delantera colgando de un amarre hecho con alambre, mientras que su motor hacía ruidos irregulares que parecían anunciar una falla.

En opinión de los consultados, las gaseras deberían ser obligadas a renovar sus flotillas de distribución o a no tener vehículos con más de 10 o 15 años de servicio, que podrían no ofrecer las mismas garantías de seguridad que un automotor nuevo.

De igual forma, pidieron mayor capacitación para los operadores de unidades que transportan gas u otros productos inflamables, pues también se mencionó el caso de un conductor de doble remolque (45 mil litros de capacidad en cada tanque), que ayer a la 1:15 de la tarde, hora pico, transitó por Villa Magna, mientras fumaba despreocupadamente un cigarrillo en su cabina.