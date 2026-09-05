Expone CSP logros de su gobierno

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Al rendir su Segundo Informe de Gobierno en San Luis Potosí, la presidenta Claudia Sheinbaum enumeró los beneficios que, señaló, se han concretado en la entidad y dio cifras locales de los distintos programas y apoyos.

En ese sentido, dijo que los adultos mayores con pensión en la entidad son 335 mil 802. Unos 19 mil 500 jóvenes están en el programa "Contrayendo el futuro"; 7 mil 500 alumnos tienen una beca para la universidad pública y 85 mil 261 estudiantes cuentan con la beca "Benito Juárez" para la preparatoria pública.

También, señaló que 10 mil 700 personas tienen apoyo para atención a niñas y niños.

Desde la Arena Potosí, la presidenta ofreció indicó que 52 mil personas con alguna discapacidad reciben apoyo; también expuso que 56 mil 637 productores agrícolas potosinos reciben apoyo y que 51 mil 890 productores reciben fertilizantes.

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Por otro lado, expuso que 16 mil 895 personas son parte de "Sembrando vida", que 156 mil 691 personas reciben "Leche para el Bienestar" y 2 mil 647 planteles públicos son parte del programa "La Escuela es Nuestra", así como 81 preparatorias.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó también que ya se licita el proyecto para el tren de pasajeros SLP-Nuevo Laredo y recordó que se construye la carretera Pachuca-Huejutla-Tamazunchale, así como la ampliación del tramo Tamazunchale-Tampico.

Además, recordó que está en marcha el nuevo libramiento de San Luis a Matehuala y la construcción de acueducto El Peaje-San José.

Con respecto al programa de "Vivienda para el Bienestar" señaló que la meta es llegar a 49 mil 800 casas para gente que gana menos de dos salarios mínimos.

Finalmente, recordó la apertura de la Universidad "Rosario Castellanos" y la construcción de los hospitales generales de Rioverde y Ciudad Valles que ya está en proceso.