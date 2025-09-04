logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Expulsión de EGC, corresponde a la vida interna del PRI: Gama

Por Leonel Mora

Septiembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Expulsión de EGC, corresponde a la vida interna del PRI: Gama

El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en San Luis Potosí, Marco Antonio Gama Basarte, expuso que, de momento, el caso del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y su militancia en el PRI corresponde a la vida interna de ese partido y de los otros que formaron alianza.

De momento, dijo, el PMC se encuentra enfocado en fortalecer un proyecto propio con base en hombres y mujeres comprometidos “que realmente quieran hacer un cambio en nuestra sociedad”.

Lo anterior fue la respuesta de Gama Basarte, al cuestionamiento de si se le podría dar cobijo al presidente municipal de la capital en caso de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratifique su expulsión como militante.

“Nosotros consideramos que ese es un tema que corresponde a la vida interna del PRI y de los partidos con quienes el alcalde ha ido en alianza. Lo más prudente es que esa pregunta se les haga directamente a esas fuerzas políticas”, comentó el dirigente del PMC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró, sin embargo, que Movimiento Ciudadano es un partido que trabaja en “abrir espacios para las y los ciudadanos comprometidos y que realmente quieran lograr 

un cambio en nuestra sociedad”, concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revelan anomalías en el HG de Soledad
Revelan anomalías en el HG de Soledad

Revelan anomalías en el HG de Soledad

SLP

Alejandro Ramírez

Funcionaria habría falsificado documentos y usurpado tareas en el hospital estatal del vecino municipio

Regularán el transporte de personal
Regularán el transporte de personal

Regularán el transporte de personal

SLP

Rubén Pacheco

Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL
Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL

Ayuntamiento e Industria, aliados permanentes en el desarrollo económico de SL

SLP

Redacción

Alcalde Galindo, Industriales Potosinos, dirigentes de cámaras empresariales y legisladores, inauguraron la “Expo Industriales Potosinos 2025 Summit de Negocios”

Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS
Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

Detecta STyPS empresa que no pagaba al IMSS

SLP

Martín Rodríguez

Se detectan casos de empleo informal y contrato irregular en inspección sorpresa