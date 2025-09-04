Expulsión de EGC, corresponde a la vida interna del PRI: Gama

El dirigente del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) en San Luis Potosí, Marco Antonio Gama Basarte, expuso que, de momento, el caso del alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos y su militancia en el PRI corresponde a la vida interna de ese partido y de los otros que formaron alianza.

De momento, dijo, el PMC se encuentra enfocado en fortalecer un proyecto propio con base en hombres y mujeres comprometidos “que realmente quieran hacer un cambio en nuestra sociedad”.

Lo anterior fue la respuesta de Gama Basarte, al cuestionamiento de si se le podría dar cobijo al presidente municipal de la capital en caso de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ratifique su expulsión como militante.

“Nosotros consideramos que ese es un tema que corresponde a la vida interna del PRI y de los partidos con quienes el alcalde ha ido en alianza. Lo más prudente es que esa pregunta se les haga directamente a esas fuerzas políticas”, comentó el dirigente del PMC.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reiteró, sin embargo, que Movimiento Ciudadano es un partido que trabaja en “abrir espacios para las y los ciudadanos comprometidos y que realmente quieran lograr

un cambio en nuestra sociedad”, concluyó.