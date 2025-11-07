Extraña a diputadas cambio al presupuesto

La Comisión de Hacienda del Congreso discutió la propuesta de la diputada del Verde, Dolores Robles Chairez, que busca facultar a la Secretaría de Finanzas (Sefin) adecuar el presupuesto y cubrir pagos no considerados, entre ellos a pensionados, la UASLP, el Poder Judicial, Salud y la Secretaría de las Mujeres.

La presidenta de la comisión, Dolores Robles, explicó que la iniciativa deriva del análisis de los informes trimestrales de la Sefin, reuniones con funcionarios del área y de la necesidad de garantizar recursos para el cierre del ejercicio fiscal.

Señaló que la reforma permitiría atender “situaciones extraordinarias” no incluidas en el presupuesto.

Funcionarios expusieron que el estado registró un aumento en la recaudación, lo que deja un margen para los ajustes planteados. La directora de Planeación y Presupuesto, Damaris Grajeda Acosta, indicó que la UASLP, recibió un monto federal mayor al estimado; se fortaleció el Sistema de Pensiones y se creó la Secretaría de las Mujeres. Además, se redujo el aporte federal a Salud por el cambio al sistema IMSS-Bienestar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La diputada Gabriela Torres pidió aclarar porqué se pretende mover todo el decreto de Egresos para incorporar pagos que, según dijo, debieron preverse desde el inicio del año.

En respuesta, Damaris Grajeda explicó que no existe deuda con la UASLP, sino una solicitud de ampliación presupuestal para igualar el monto federal.

Con el Judicial, dijo que los 110 millones de pesos otorgados para la elección de jueces y magistrados fueron recursos extraordinarios que ahora se busca formalizar.