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Mal manejo afecta a elevadores de puente

También se ha detectado mal uso intencionado de los aparatos

Por Rolando Morales

Agosto 18, 2026 03:00 a.m.
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Mal manejo afecta a elevadores de puente
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      El puente peatonal con elevadores ubicado en la intersección de las avenidas Himalaya y Cordillera de los Alpes ha acumulado más de 20 reportes por fallas desde su puesta en operación, informó el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza.

      Incidente reciente y causas de las fallas

      La declaración se da luego del incidente registrado recientemente, en el que una persona quedó atrapada dentro de uno de los elevadores. El funcionario explicó que tanto los elevadores instalados en las dos aceras han presentado incidencias recurrentes, aunque señaló que algunas de ellas podrían estar relacionadas con actos de manipulación indebida.

      Factores técnicos y acciones de mantenimiento

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      Indicó que existen tableros que pueden ser alterados y que en ocasiones anteriores se han detectado situaciones que apuntan a posibles daños provocados por terceros. Chávez Garza también señaló que algunas fallas han coincidido con variaciones en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

      De acuerdo con el funcionario, estas fluctuaciones de voltaje han ocasionado en dos o tres ocasiones que el sistema se bloquee temporalmente, aunque aseguró que los desperfectos han sido atendidos de manera inmediata.

      Respecto a los casos en que los elevadores se han detenido a media altura o han dejado usuarios atrapados, el director afirmó que los reportes técnicos entregados por la empresa encargada del mantenimiento han señalado que, en varios casos, el origen del problema está relacionado con la manipulación del sistema.

      Añadió que las cámaras de vigilancia instaladas en el puente podrían ayudar a esclarecer qué ocurrió en el incidente más reciente.

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