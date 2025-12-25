logo pulso
Falso inspector retira casitas para perros comunitarios en SLP

Ayuntamiento se deslinda del retiro, tras denuncia de vecinos.

Por Rolando Morales

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Falso inspector retira casitas para perros comunitarios en SLP

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis PotosíJaime Mendieta Riveradeslindó al gobierno municipal del retiro y desecho de casitas de madera destinadas a resguardar a perros en situación de calle, ubicadas a un costado de la Iglesia del Perpetuo Socorro, sobre la calle Tomasa Estévez, casi esquina con Mariano Arista.

El funcionario explicó que, tras la difusión del hecho en redes sociales, acudió personalmente al sitio para aclarar que ninguna dependencia municipal participó en la remoción de estos refugios improvisados que habitualmente permanecen en la zona para proteger a perros comunitarios.

Mendieta Rivera señaló que una persona se ostentó indebidamente como inspector del Ayuntamiento para retirar las casitas, acción que calificó como grave y perjudicial para los animales, al dejarlos sin resguardo.

Recalcó que la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos no realiza ni ha realizado este tipo de operativos, al tratarse de estructuras que cumplen una función de protección para animales en situación de calle y que no representan una intervención irregular por parte del municipio.

