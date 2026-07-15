Faltan especialistas en hospitales de SLP, admite Salud
Profesionistas rechazan irse a trabajar fuera de la capital: Gómez Ordaz
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La falta de especialistas médicos en algunas unidades de salud continúa como uno de los principales retos para garantizar una atención oportuna a la población potosina, reconoció la titular de la Secretaría de Salud del Estado, Leticia Gómez Ordaz, quien señaló que el problema está relacionado principalmente con la distribución del personal y la disponibilidad de plazas.
Leticia Gómez Ordaz explica distribución de especialistas en San Luis Potosí
Ante los reclamos de ciudadanos que han señalado dificultades para acceder a consultas de especialidad, la funcionaria indicó que primero es necesario identificar con precisión en qué hospitales o regiones se presenta la problemática, debido a que las necesidades pueden variar entre cada unidad médica.
"Necesitaría como la cifra de exactamente en qué unidades o de qué unidades están haciendo referencia", comentó Gómez Ordaz, al señalar que uno de los factores que influyen es el proceso de asignación de plazas, ya que los médicos especialistas suelen elegir determinadas ubicaciones al concluir su formación profesional.
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La secretaria aseguró que, pese a los señalamientos, San Luis Potosí mantiene una posición favorable a nivel nacional en cuanto al número de especialistas, aunque reconoció que el desafío se encuentra en lograr una distribución adecuada para atender las zonas con mayor demanda, especialmente aquellas alejadas de la capital.
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Coordinación con IMSS-Bienestar y proyectos prioritarios
Explicó que la entidad mantiene coordinación con el IMSS-Bienestar para fortalecer la cobertura médica, entre ellas la estrategia para reactivar alrededor de 400 consultorios en comunidades que anteriormente operaban como casas de salud.
Gómez Ordaz agregó que otro de los proyectos prioritarios es la rehabilitación del Hospital General de Ciudad Valles, cuya intervención podría iniciar este año.
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