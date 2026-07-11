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Carecen de insumos para los menores graves en hospitales

Por Ana Paula Vázquez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Carecen de insumos para los menores graves en hospitales
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      Al menos 15 niñas y niños con enfermedades graves enfrentan la falta de sondas para aspiración, pañales, gasas, leche especializada y suplementos alimenticios debido al desabasto en hospitales públicos, denunció María Guadalupe López Flores, fundadora de Ángeles Guerreros de la Luz. Señaló que la asociación ha solicitado apoyo al Gobierno del Estado sin obtener respuesta y pidió la intervención de las autoridades, así como el respaldo de empresas y ciudadanía.

      La activista explicó que la fundación atiende actualmente a más de 35 familias y que los casos más urgentes corresponden a menores de entre uno y nueve años con padecimientos como epilepsia, traqueostomía y gastrostomía. Aunque la mayoría son de la capital potosina, también reciben familias de municipios como Villa de Arista, que además deben afrontar gastos de traslado de hasta mil pesos para acudir a consultas en el Hospital Central.

      López Flores indicó que el desabasto comenzó a reflejarse hace aproximadamente tres meses. Explicó que algunos menores requieren entre cinco y siete pañales diarios, suplementos nutricionales varias veces al día y hasta cinco aspiraciones diarias. "Actualmente en los hospitales no hay sondas número 10 y tampoco se consiguen en farmacias particulares; nosotros las tenemos que pedir por proveedores o Mercado Libre", afirmó.

      Añadió que las familias llegan a la asociación después de buscar ayuda en hospitales, el DIF y dependencias gubernamentales. Aunque la fundación mantiene gestiones con seis empresas y recientemente reactivó programas de despensas e intercambio de medicamentos por alimentos, reconoció que los apoyos resultan insuficientes para cubrir la demanda.

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