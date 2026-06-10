Falta mantenimiento en alcantarillado de la Zona Metropolitana

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La falta de mantenimiento integral en las alcantarillas pluviales de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, continúa siendo un problema visible en diversos sectores. Uno de los puntos más afectados es la avenida Acceso Norte, donde desde hace años persisten rejillas deterioradas y con huecos que representan un riesgo constante para los automovilistas que circulan diariamente por esta vialidad.

Las alcantarillas ubicadas debajo del Puente Naranja, así como las que se encuentran metros antes de este cruce en dirección a Soledad de Graciano Sánchez y hacia la avenida 20 de Noviembre, presentan daños ocasionados por el desgaste del metal, lo que ha generado aberturas de considerable tamaño.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, en ambos sentidos de la avenida se han registrado diversos incidentes relacionados con estas condiciones, principalmente accidentes de motociclistas que han derrapado al pasar sobre las rejillas dañadas.

No obstante, vehículos particulares y unidades del transporte público también han resultado afectados, registrándose daños en neumáticos y rines al no detectar a tiempo los desperfectos.

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Los habitantes señalaron que, pese a que estas estructuras se encuentran a escasos metros de la delegación de Interapas en Soledad de Graciano Sánchez, durante años no se ha realizado una sustitución o reparación integral, ni tampoco labores de limpieza y mantenimiento preventivo.

Ante la falta de atención, vecinos optaron por colocar tierra en uno de los huecos con el propósito de reducir el riesgo para los conductores. Sin embargo, esta medida improvisada también ha generado consecuencias, ya que obstruye parcialmente el flujo pluvial en una zona que de manera recurrente registra encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.