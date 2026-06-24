Aún se importa mano de obra calificada: STPS

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La falta de perfiles profesionales especializados en San Luis Potosí continúa representando un desafío para diversos sectores productivos, al grado de que algunas empresas han tenido que recurrir a la contratación de personal proveniente de otras entidades del país para cubrir vacantes estratégicas.

STPS reconoce déficit de talento técnico en San Luis Potosí

Así lo reconoció el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, quien señaló que el principal problema no es la ausencia de oportunidades laborales, sino la dificultad para encontrar trabajadores que cumplan con los conocimientos técnicos y profesionales que actualmente demanda la industria instalada en la entidad.

El funcionario reveló que incluso una empresa de gran relevancia en San Luis Potosí se ha visto obligada a incorporar ingenieros provenientes de Guanajuato debido a que no logró encontrar candidatos con el perfil requerido dentro del estado.

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Propuestas para fortalecer la formación profesional en San Luis Potosí

Sánchez Lara explicó que esta situación evidencia un desfase entre la formación académica y las necesidades reales del mercado laboral, por lo que consideró necesario fortalecer la coordinación entre las instituciones de educación superior y el sector productivo.

Indicó que las universidades y centros de formación profesional podrían orientar parte de su oferta educativa hacia las áreas que actualmente presentan una mayor demanda, con el objetivo de que los egresados encuentren mayores oportunidades de empleo y las empresas dispongan del talento humano que requieren.