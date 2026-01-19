logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Fotogalería

LA AMISTAD COMO TERRITORIO COMÚN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Faltan choferes para urbanos

La falta de conductores en San Luis Potosí afecta la regularidad del servicio de transporte público en la zona metropolitana

Por Samuel Moreno

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Faltan choferes para urbanos

La operación del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí se mantiene bajo presión debido a la escasez de personal, al registrar un faltante cercano al 40 por ciento de choferes, situación que afecta de manera directa la regularidad del servicio en prácticamente todas las rutas.

De acuerdo con el representante del sector transportista, Margarito Terán López, la falta de conductores no se limita a zonas o corredores específicos, sino que se trata de un problema extendido en todo el sistema, lo que complica el cumplimiento de horarios y la cobertura adecuada para los usuarios.

El dirigente explicó que, si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura de pago mediante tarjetas, aún persiste un desconocimiento generalizado sobre las opciones disponibles para su adquisición y recarga. Actualmente, existen cerca de 300 puntos de venta distribuidos en la ciudad, además de convenios con tiendas de conveniencia, comercios locales y la posibilidad de realizar recargas en línea.

LEA TAMBIÉN

Rechaza la FUP alza al transporte público

La organización dice que continúan las deficiencias

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el caso de los estudiantes, precisó que la renovación de tarjetas no se concentra en un solo módulo, ya que también se implementan unidades móviles que acuden a planteles educativos, así como puntos de atención en diversas facultades, por lo que consideró que el principal reto es ampliar la difusión de esta información entre los usuarios.

Terán López añadió que el gremio transportista no ha impulsado nuevos esquemas de movilidad por limitaciones presupuestales; sin embargo, manifestó su respaldo a los proyectos promovidos por el Gobierno del Estado, como Metrored y otros sistemas con gratuidad o tarifa cero. Señaló que los concesionarios podrían integrarse a estas alternativas si, al término del sexenio, se abre la posibilidad de que la operación sea concesionada a la iniciativa privada.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina
Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina

Estima alcalde 300 calles sin pavimentar en la capital potosina

SLP

Rolando Morales

Prioridades y criterios para el desarrollo de obras urbanas en SLP

Otorga Sifide créditos financieros a familias
Otorga Sifide créditos financieros a familias

Otorga Sifide créditos financieros a familias

SLP

Martín Rodríguez

Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez
Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez

Hallan toma ilegal tras fuga en la M. Jiménez

SLP

Rolando Morales

Conexión no aparece en registros y ya es investigada: Interapas

Sube SLP a tercero en robo de carga
Sube SLP a tercero en robo de carga

Sube SLP a tercero en robo de carga

SLP

Jaime Hernández

En 2025, escaló un sitio en el listado nacional; registró 419 casos el año pasado