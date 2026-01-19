Faltan choferes para urbanos

La operación del transporte público en la zona metropolitana de San Luis Potosí se mantiene bajo presión debido a la escasez de personal, al registrar un faltante cercano al 40 por ciento de choferes, situación que afecta de manera directa la regularidad del servicio en prácticamente todas las rutas.

De acuerdo con el representante del sector transportista, Margarito Terán López, la falta de conductores no se limita a zonas o corredores específicos, sino que se trata de un problema extendido en todo el sistema, lo que complica el cumplimiento de horarios y la cobertura adecuada para los usuarios.

El dirigente explicó que, si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura de pago mediante tarjetas, aún persiste un desconocimiento generalizado sobre las opciones disponibles para su adquisición y recarga. Actualmente, existen cerca de 300 puntos de venta distribuidos en la ciudad, además de convenios con tiendas de conveniencia, comercios locales y la posibilidad de realizar recargas en línea.

En el caso de los estudiantes, precisó que la renovación de tarjetas no se concentra en un solo módulo, ya que también se implementan unidades móviles que acuden a planteles educativos, así como puntos de atención en diversas facultades, por lo que consideró que el principal reto es ampliar la difusión de esta información entre los usuarios.

Terán López añadió que el gremio transportista no ha impulsado nuevos esquemas de movilidad por limitaciones presupuestales; sin embargo, manifestó su respaldo a los proyectos promovidos por el Gobierno del Estado, como Metrored y otros sistemas con gratuidad o tarifa cero. Señaló que los concesionarios podrían integrarse a estas alternativas si, al término del sexenio, se abre la posibilidad de que la operación sea concesionada a la iniciativa privada.