Reprueba transporte público en San Luis

De acuerdo con la edición 2025 de la Radiografía de Transporte Público para Ciudades Mexicanas (RTPM), elaborada por el Centro Mario Molina, el transporte público de la capital potosina y la zona metropolitana de San Luis Potosí se posiciona con un puntaje reprobatorio y focos rojos en materia de accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad.

Según la edición más reciente de la RTPM, dentro del apartado de las grandes zonas metropolitanas del país, el cual incluye a 17 ciudades con poblaciones que oscilan entre uno y cinco millones de habitantes, San Luis Potosí obtuvo un puntaje de 48.6 puntos de 100 posibles.

Este puntaje posiciona a la zona metropolitana potosina en el noveno puesto de este rubro e implica un desempeño medio, el cual mantiene un servicio que funciona con limitantes, por lo que, no alcanza un estándar óptimo. Se requieren mejoras significativas para garantizar un servicio adecuado y satisfactorio para las personas usuarias.

De forma específica, el transporte público de la capital registró los niveles más bajos en la categoría de accesibilidad, la cual evalúa qué tan fácil es para las personas usuarias acceder al transporte público, con apenas 1.09 puntos.

Le sigue la categoría de sostenibilidad, que evalúa el impacto ambiental y las acciones para reducir emisiones contaminantes, con apenas 26.2 puntos, mientras que en el rubro de eficiencia, el cual mide el uso óptimo de recursos para atender la demanda obtuvo 32.8 puntos de 100 posibles.

Posteriormente, en el rubro de equidad, valora si el servicio se distribuye de manera justa entre todos los grupos sociales, obtuvo 54 puntos, que lo coloca en un nivel intermedio, así como 62.7 puntos en el rubro de institucionalidad y gestión, examina la solidez de las políticas y la gobernanza del sistema.

Por otro lado, San Luis registró resultados similares en la categoría de seguridad y experiencia de viaje, que identifica la confiabilidad del servicio desde la perspectiva de las personas usuarias con 63.8 puntos.

San Luis Potosí tan solo registró una categoría óptima en el rubro de digitalización, que analiza el grado de adopción tecnológica para mejorar el servicio con 66.6 puntos.