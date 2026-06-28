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Faltan opciones para adolescentes en vacaciones

Por Leonel Mora

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Faltan opciones para adolescentes en vacaciones
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      Una vez iniciadas las vacaciones, madres y padres de familia de Villa de Pozos, buscan información sobre los campamentos de verano oficiales o bien de empresas particulares, sin embargo, notan que casi todos los campamentos van dirigidos a niñas y niños y que casi no hay opciones para adolescentes y jóvenes.

      De momento, los campamentos que ya se publicitan limitan el ingreso a menores de cinco a 15 años o menos, dejando afuera a quienes ya cumplieron los 16 años o más y que también requieren de opciones para llenar el tiempo libre de vacaciones de manera productiva.

      Algunas madres y padres resaltaron que es precisamente en la adolescencia y en la juventud temprana cuando hombres y mujeres requieren enfocarse más en actividades que les beneficien y que los mantengan alejados de "malas compañías y cosas como el consumo de alcohol o de otras substancias".

      Consideraron que la administración municipal todavía está a tiempo de diseñar campamentos para adolescentes y jóvenes, pues las inscripciones a los campamentos para menores iniciarán casi a mitad de julio en lugares como el Centro Educativo TEPEU, la Biblioteca Municipal "Dr. Francisco de Asís Castro", el Salón Ejidal de San Nicolás de los Jasso y la Unidad Deportiva de Villas del Sol.

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