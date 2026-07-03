Fanfest rompe récord con 106 mil asistentes
El evento ha favorecido el consumo en el Centro
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El Fanfest instalado en la Plaza del Carmen se ha consolidado como uno de los principales puntos de concentración turística y de convivencia en la capital potosina, al registrar más de 106 mil asistentes y una derrama económica superior a los 21 millones de pesos, impulsada por la realización de actividades vinculadas al ambiente generado en torno a las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.
Así lo informó la titular de la Dirección de Turismo Municipal, Claudia Lorena Peralta, quien detalló que el espacio ha mantenido una afluencia constante de visitantes, lo que ha favorecido el consumo en la zona centro, principalmente en alimentos y productos de bajo costo durante los eventos programados.
Explicó que ferias gastronómicas como la del elote, el taco, la torta y la presencia de food trucks han mantenido buena respuesta del público, con una dinámica de consumo continuo que ha permitido sostener la actividad económica en el primer cuadro de la ciudad.
En cuanto a la temporada vacacional, Peralta indicó que el Ayuntamiento prepara un programa conjunto con diversas áreas, en el que se contemplan campamentos de verano y el Festival Internacional de Tunas y Estudiantinas, a realizarse el próximo día 20, con la participación de 30 agrupaciones de seis países.
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Añadió que también se encuentran en desarrollo actividades deportivas como la competencia de gravel con participantes de 14 países, además de rodadas ciclistas hacia Bocas y Estación 14, mientras que en el ámbito académico destacó el trabajo del Observatorio Turístico Municipal, cuyas investigaciones han sido publicadas en Brasil y serán presentadas de manera virtual en Tailandia en próximas semanas.
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