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Luego de que conocida empresa farmacéutica de la perla tapatía abrió su primera sucursal totalmente automatizada en la capital jalisciense, trabajadores locales dijeron que temen que los aparatos los desplacen y los dejen sin empleo.

Los trabajadores de las farmacias precisaron que temen por su integridad laboral porque la operación de la primera tienda automatizada, servirá en cierta forma para calibrar de qué tanto personal se deshace la compañía utilizando equipos de autoservicio.

En la nueva farmacia se incluyen procesos destinados a venta y almacenamiento de productos, para los que es necesario utilizar trabajadores en la totalidad de las sucursales restantes.

La primera farmacia automatizada se ubica en la Plaza Las Américas, calle Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Guadalajara. La idea ha representado una innovación para sus clientes, pero ha sembrado el temor entre trabajadores que laboran en las farmacias formalmente establecidas en el territorio local.

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La farmacia incorpora mensajes de texto y comandos verbales que permiten a los usuarios el acceso a los sistemas de conversación, con el fin de activar la compra de productos. Por ese lado, las farmacias prescindirían de trabajadores que realizan esa labor.

Las cajas de auto cobro ayudan a los clientes a elegir lo que necesitan, lo que a su vez también disminuye el tiempo de espera en las cajas registradoras.