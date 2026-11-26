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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, calificó como actos anticipados de campaña los pronunciamientos realizados durante el Foro Internacional Ambiental de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, donde el senador Manuel Velasco perfiló a Juan Carlos Valladares como futuro alcalde de la capital y otros dirigentes respaldaron a Ruth González Silva como próxima gobernadora. Además, cuestionó la presencia de funcionarios estatales en un encuentro que, afirmó, tuvo un carácter eminentemente partidista.

Galindo sostuvo que el evento se realizó en día y horario hábil, con la participación de funcionarios estatales y presunto uso de recursos públicos para llenar el escenario. Sobre Valladares, dijo que su destape lo convierte desde ahora en un aspirante a la alcaldía y aseguró que está dispuesto a enfrentarlo en una contienda política basada en el debate y las propuestas. "Bienvenido a la contienda", expresó.

Sin embargo, el alcalde también respondió a los señalamientos de Velasco sobre el supuesto desorden y mal trabajo de su administración, al asegurar que el senador está mal informado respecto a las auditorías federales. Afirmó que sus tres ejercicios de fiscalización ante la Auditoría Superior de la Federación, incluido uno de carácter forense, concluyeron sin observaciones, por lo que rechazó las referencias a 500 millones de pesos señalados por el legislador.

En respuesta, Galindo señaló que el propio Manuel Velasco tendría observaciones por cuatro mil millones de pesos durante su gestión como gobernador de Chiapas y cuestionó que pretenda intervenir en la discusión política de San Luis Potosí. Incluso lo retó a debatir en el Senado de la República, donde dijo estar dispuesto a confrontar sus señalamientos y defender la capacidad de los potosinos para decidir sobre su gobierno.

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