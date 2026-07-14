Feria Universitaria ofrece 150 carreras a jóvenes

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La quinta edición de la Feria Universitaria 2026 reunirá a 55 universidades, escuelas técnicas e instituciones de formación con una oferta superior a 150 carreras, informó el secretario del Bienestar del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Edmundo Torrescano Medina, quien destacó que el evento busca acercar alternativas educativas a jóvenes que están por concluir el nivel medio superior.

Durante la presentación, el funcionario señaló que en San Luis Potosí la tasa de absorción hacia la educación superior es de apenas 61.5 por ciento, lo que significa que cerca de cuatro de cada diez estudiantes que terminan la preparatoria no continúan con estudios universitarios o técnicos. Añadió que, incluso entre quienes logran ingresar a una institución de educación superior, alrededor del 10 por ciento abandona sus estudios por motivos económicos, familiares o por la necesidad de incorporarse al mercado laboral.

Torrescano Medina explicó que la feria busca ampliar el panorama de opciones para los jóvenes, al incluir carreras como Derecho, Medicina, Psicología o Contaduría al igual que programas especializados.

El secretario precisó que, a diferencia de otros encuentros de este tipo, el Ayuntamiento no cobra a las instituciones educativas por participar. En su lugar, las universidades colaboran con una aportación de pintura que será destinada a los Centros de Desarrollo y Aprendizaje municipales, espacios que también podrán ser utilizados por las propias instituciones para actividades deportivas, culturales y de formación.

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