Fiestas clandestinas cada ocho días: EGC

Señala el alcalde que las están detectando y clausurando con regularidad

Por Rolando Morales

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Fiestas clandestinas cada ocho días: EGC

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, advirtió que las fiestas clandestinas se han vuelto un problema recurrente en la capital y que las autoridades municipales, las están detectando y clausurando con regularidad.

Según el mandatario, hay eventos de este tipo “prácticamente cada ocho días” y se logra la identificación de entre dos o tres por fin de semana, muchos de ellos organizados en casas, terrenos o locales que se rentan con otro giro.

“Después de lo que sucedió con el Rich, yo hice un compromiso, que eso no se debería de repetir, y sí, no está pasando en lugares establecidos, está pasando en lugares clandestinos, que es más grave”.

Explicó que estos espacios representan un riesgo mayor que los establecimientos formales porque suelen operar sin permisos ni condiciones mínimas: no cuentan con baños, esquema de seguridad, autorización de Protección Civil, ni control en las entradas para menores, además de la incertidumbre sobre el tipo de alcohol que se vende.

El gobierno municipal ha intervenido a tiempo gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública, Comercio y Protección Civil. Las acciones van desde clausuras temporales hasta clausuras definitivas cuando el lugar viola su licencia; en casos sin giro ni licencia podría haber incluso denuncias penales por propiciar la comisión de delitos. Galindo subrayó que la revisión de licencias y el cumplimiento del giro son factores decisivos para mantener o levantar una clausura.

En cuanto a la detección, la administración apuesta por la ciberpolicía: monitorean redes sociales y plataformas.

