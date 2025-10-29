Aumenta ordeña de ductos 35%

CIUDAD DE MÉXICO.- El huachicol tradicional, es decir, el combustible que le roban a Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de tomas clandestinas en su red de ductos, creció 35% en los primeros nueve meses de este año respecto al mismo lapso de 2024, según cifras de la empresa.

Pemex reportó una pérdida de 20 mil 246 millones de pesos entre enero y septiembre de 2025, mientras que en el mismo lapso del año pasado el quebranto por ese delito fue de 14 mil 972 millones.

Todo esto mientras se investiga el delito de contrabando de combustibles, también llamado huachicol fiscal, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una presunta red de corrupción integrada por funcionarios de la Marina durante el sexenio anterior.

Los dos delitos, aunados a otro que los empresarios gasolineros privados del país detectaron como mezclas ilegales de hidrocarburos, se han extendido por todo México. Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), hasta uno de cada tres litros que se distribuyen en el territorio nacional tiene un origen ilícito.

No obstante, Pemex ya atiende la problemática en conjunto con otras instituciones.

La semana pasada, en su comparecencia ante diputados, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, explicó que el huachicol tradicional consiste en la sustracción ilegal de combustibles, mientras que el huachicol fiscal es el contrabando mediante la importación de hidrocarburos registrados con otra fracción arancelaria para evitar el pago de impuestos.

“A partir de que se libera el mercado en 2017, se liberan las fuerzas y se crea un mercado negro de combustibles tanto de la parte del huachicol como del contrabando, que ha crecido con el tiempo. Lo estamos atacando todos los días Pemex junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la ASEA y gobiernos de los estados. Todo es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo del Estado para combatir ese ilícito”.

“Y estamos dando resultados, se ven, sistemáticamente. En la mañanera se dan los resultados que estamos teniendo. Pemex participa. Tenemos todo un departamento que se llama salvaguardia estratégica, a cargo de un general retirado, que nos ha sido muy efectivo y damos recursos, dedicamos una parte de los recursos de la empresa para combatir, porque el territorio es grande”, expuso ante legisladores.

Impacto profundo

Aun así, poco está cuantificado. Sólo con cifras a partir de Pemex se da cuenta del quebranto para la empresa por la ordeña de ductos, ilícito que este año perfila ser el más grande en pérdidas desde el año de 2018.