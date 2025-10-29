RGC anuncia las mejoras en carreteras

San Luis Potosí proyecta una transformación en su infraestructura carretera que, según el gobierno estatal, impactará la movilidad del estado durante los próximos 20 años. Los planes incluyen la modernización de la autopista hacia Matehuala, la construcción de un tramo concesionado hasta Villa de Reyes y el libramiento Oriente en la zona metropolitana.

Según el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la red de carreteras permitirá conectar de manera eficiente la capital con el norte y el centro del país, además de agilizar el transporte de mercancías.

La autopista San Luis-Matehuala se integrará a la red Interserrana de Nuevo León, reduciendo el tiempo de viaje hacia la frontera norte a alrededor de cuatro horas y media.

“Empezamos con la autopista San Luis-Matehuala que va a estar conectada con la interserrana de Samuel García para que la gente desde San Luis Potosí se pueda ir hasta Estados Unidos, hasta el puente este haciendo únicamente cuatro horas y media”, declaró el mandatario estatal.

A su vez, indicó que el tramo de la autopista hacia Querétaro, gestionado por Grupo Meta, ya se encuentra en construcción en el tramo San Luis-La Pila-Guanajuato, con fecha de conclusión prevista para 2027.

Mientras tanto, el libramiento Oriente, que conectará la carretera a Rioverde con la carretera 57 pasando por Santa Rita, Jassos y Villa de Pozos, avanza con la intención de descongestionar la zona urbana.

“También ya en dos meses más la tendremos concluida esa arteria nueva, y el próximo año 11 kilómetros y el próximo año la gran apertura el gran arranque del 120 al 140, pero ahí estamos trabajando con varias empresas para que le entren a que nos ayuden a hacer del 140 hasta Villa de Reyes que ahí sería ya concesionado ese tramo”, explico.