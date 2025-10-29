Lanza EU tres ataques en el Pacífico oriental

WASHINGTON.- El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el martes que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo tres ataques en el océano Pacífico oriental contra cuatro embarcaciones sospechosas de transporte de drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente en el día más mortífero desde que el gobierno del presidente Donald Trump inició su campaña divisiva contra el narcotráfico en aguas frente a Sudamérica.

Es la primera vez que se anuncian varios operativos en un solo día, lo que constituye una escalada en el ritmo de los ataques.

La campaña de casi dos meses y el aumento de la presencia militar de Estados Unidos han tensado las relaciones con aliados en la región y han abierto la especulación de que estas medidas tienen por objetivo destruir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo.

En un comunicado proporcionado por un funcionario del Pentágono, que declaró bajo condición de anonimato para hablar libremente de la operación, dijo que los ataques se llevaron a cabo a cabo el lunes frente a la costa de Colombia. Tras atacar un bote, el Ejército avistó a una persona en el agua, aferrándose a algunos restos.

El Ejército transmitió la ubicación precisa del sobreviviente a la Guardia Costera de Estados Unidos ya una aeronave militar mexicana que operaba en el área, dijo el funcionario.

Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas “asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate” del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona fue rescatada, si permanecería bajo custodia de México o sería entregada a Estados Unidos.

México aún intentaba una operación de búsqueda y rescate, informó el martes la Secretaría de Marina (Semar).