Filtran a nuevos policías con pruebas de confianza en SLP

Mil 130 nuevos elementos fueron evaluados antes de integrarse a corporaciones

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 10:53 a.m.
A
La Secretaría General de Gobierno informó que mil 130 nuevos elementos incorporados a las fuerzas de seguridad estatal fueron sometidos a pruebas de control de confianza, como parte de los procesos de evaluación obligatorios para el ingreso al servicio policial.

Las evaluaciones fueron aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECCE), con el apoyo de la Academia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), con el objetivo de verificar que los aspirantes cumplan con el perfil requerido para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública.

La dependencia estatal precisó que estos procedimientos forman parte de los lineamientos vigentes para el fortalecimiento institucional de las corporaciones de seguridad.

En el mismo contexto, se dio a conocer que recientemente concluyó la formación de la cuarta generación de la Guardia Civil, integrada por 268 elementos, quienes ya se incorporaron a las tareas operativas en distintas regiones del estado.

