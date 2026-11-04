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Paz y Somos cerrarán el año sin dinero público

Sus partidas se repartirán entre los institutos con registro estatal

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Paz y Somos cerrarán el año sin dinero público
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      Paz y Somos se quedaron fuera del reparto de 27.6 millones de pesos de financiamiento público estatal para noviembre y diciembre de 2026, luego de que el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí revocó los recursos que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) les había asignado.

      El dinero se redistribuyó entre los siete partidos que ya contaban con registro antes de la última elección local. Las sentencias de los expedientes TESLP/RR/06/2026 y TESLP/RR/07/2026 establecieron que los partidos de nueva creación deben obtener al menos tres por ciento de la votación válida emitida en una elección local anterior para recibir financiamiento estatal.

      Con ese criterio, el Ceepac aprobó por unanimidad retirar las prerrogativas a Paz y Somos, pese a que anteriormente había autorizado su incorporación al reparto. El Partido Verde (PVEM) recibirá 3.8 millones de pesos mensuales para actividades ordinarias; Morena, 2.8 millones, y el PAN, 2.2 millones.

      Además, los siete partidos recibirán en partes iguales 829 mil pesos para actividades específicas y 3.3 millones por franquicias postales. Nueva Alianza San Luis Potosí tendrá otros 113 mil 140 pesos mensuales, por ser el único partido con registro local.

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