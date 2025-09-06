Finca abandonada podría usarse para actividades ilícitas

Vecinos de la calle Arenal en la colonia Industrial Mexicana, denunciaron que una construcción ubicada donde antes funcionó un depósito de gasolina y posteriormente una vulcanizadora, estaría siendo utilizada de manera irregular por personas ajenas, lo que genera preocupación en los alrededores.

De acuerdo con testimonios, durante años en el sitio, se recibían camiones que descargaban combustible, pero tras su abandono, el inmueble quedó vacío y comenzó a ser ocupado por distintos grupos de personas, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades ilícitas.

“Se ve feo porque está todo destruido y se mete gente a altas horas de la madrugada, cuando ya no pasan patrullas”, relató un vecino, quien aseguró que tanto familias como jóvenes han ingresado al lugar sin autorización.

Otros habitantes señalaron que, aunque la actividad ha disminuido en los últimos meses, aún persiste la inquietud por la presencia de desconocidos. Incluso mencionaron que sería el personal del municipio quien, a través de maquinaria, tiraría una parte de la barda para evitar que siguieran entrando externos a ese inmueble.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, actualmente se observa un cúmulo de escombro que podría haber sido colocado por dichas personas como un intento de ocultar el verdadero uso del espacio.

Tras las condiciones en las que se encuentra esa construcción, los vecinos consideran importante la intervención de las autoridades municipales para verificar la situación legal del terreno y garantizar la seguridad en el área, pues creen que el abandono del sitio, representa un riesgo de inseguridad para quienes viven cerca.