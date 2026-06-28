Fiscalía: es delito vender permisos de cualquier tipo
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La venta y expedición de permisos sin autorización, es un delito tipificado en el artículo 343 BIS en el Código Penal de Estado, advirtió María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).
"Aquí hay un tipo especial de la autorización de no permisos concedidos por la autoridad correspondiente, porque ofrecen diversos servicios. Desde permisos de circulación o algunos otros que no les corresponden", complementó.
La fiscal general se refiere a la comisión de uso ilícito de las atribuciones y facultades que considera a servidores públicos y a toda persona, que, en este caso lo lleva a cabo cuando solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones como concesiones de prestación de servicio, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico.
De acuerdo con el artículo 343 BIS, se impone una pena de seis meses a 12 años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actual (UMA), equivalente 11 mil 731 a 58 mil 655 pesos.
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García Cázares puntualizó que, si bien el Ministerio Público tiene facultades para iniciar carpetas de investigación de oficio, la ciudadanía también puede acudir a presentar denuncias cuando así lo considere pertinente.
Recordó finalmente que recientemente la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un sujeto dedicado a expedir permisos de circulación sin la autorización debida.
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