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Prevé CEPC desfogue de seis presas

Superan el 70% de su capacidad, señaló Ochoa Limón

Por Rubén Pacheco

Julio 06, 2026 10:56 a.m.
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Foto: Omar Hernández/Pulso

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      Mañana se realizará una reunión colegiada para determinar el posible desfogue de seis presas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

      Hace unos días, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó la aplicación de esta medida de seguridad en el embalse San José, la primera en lo que va del 2026.

      La funcionaria estatal describió que presas con parámetros de precaución son; San José, Potosimo, El Peaje; Cañada Lolo, La Lajilla y La Muñeca, las cuales se reportan a más del 70 por ciento de capacidad.

      Precisó que participarán la dirección local de la Conagua, la Comisión Estatal del Agua (CEA), el organismo operador Interapas y los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

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      En entrevista, complementó que solo El Jabalí, localizado en el municipio de Aquismón, es un único paraje turístico temporalmente cerrado.

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