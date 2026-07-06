PAN alista denuncias contra Morena y PVEM

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El PAN en San Luis Potosí alista una ofensiva legal contra Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Su dirigente estatal, Enrique Dahud Uresti, adelantó que en los próximos días presentarán denuncias por presuntos actos anticipados de campaña y por el supuesto uso de programas sociales con fines de promoción política.

El líder panista afirmó que su partido ha retrasado la presentación de los recursos porque busca integrar expedientes sólidos y con sustento jurídico, con el propósito de que las autoridades electorales no desechen las denuncias. "No es presentar por presentar", sostuvo, al señalar que la intención es lograr que se frenen las acciones que, a su juicio, vulneran la equidad rumbo al próximo proceso electoral.

Dahud Uresti acusó que Morena, desde el Gobierno Federal, y el PVEM, desde el Gobierno del Estado, mantienen una estrategia permanente de posicionamiento político aprovechando la estructura gubernamental. Aseguró que estas actividades son visibles para la ciudadanía y forman parte de una campaña adelantada que debe ser investigada.

Como parte de los señalamientos, mencionó al exalcalde de Ciudad Valles, José Luis Romero Calzada, "Tecmol", de quien dijo realiza entregas de despensas pese a no ser funcionario estatal, por lo que cuestionó el origen de esos apoyos. Asimismo, señaló al diputado federal Óscar Bautista, al considerar que las autoridades deben revisar si existe un uso indebido de recursos públicos provenientes de dependencias estatales como Sedesore o el DIF para realizar actividades de carácter proselitista.

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Respecto a las imágenes en las que aparece el dirigente municipal del PRI participando en entregas de despensas, el dirigente del PAN evitó polemizar y sostuvo que será el propio Partido Revolucionario Institucional el que deba pedir cuentas a su representante. Sin embargo, insistió en que todas las fuerzas políticas deben actuar con apego a la ley y evitar utilizar apoyos sociales con fines electorales.