Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A pesar de que ya transcurre la segunda mitad de 2026, la Fiscalía General del Estado mantiene en el anonimato los datos de 2025 del delito de extorsión y la información está literalmente a ciegas.

Hasta el corte de 2024, contaba 6 mil 362 hechos por cada cien mil habitantes, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública, información de percepción que da cuenta del delito ocurrido con independencia de si obra los datos oficiales o no. Sin embargo, los datos de 2025 no existen y en medios de comunicación, la fiscal general Manuela García Cázares presumía en enero pasado que solo había 30 delitos denunciados en lo que iba de 2026.

Las denuncias anónimas descargadas al número 089, deben ser turnadas por el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión del Gobierno Federal (CADDE), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPCF), a carpetas de investigación que deben llegar a la FGE. Hasta ahora, el CADDE no tiene los referentes de la fiscalía que se reflejen en la encuesta de victimización.

Con variantes relacionadas con la contingencia y distanciamiento social derivado de la expansión del coronavirus, la encuesta de victimización ubica a San Luis Potosí con 6099 casos en 2023, 6811 en 2022, 5910 en 2021, 6796 en 2020, 3939 en 2019 (datos que pudieran contener márgenes de error si se considera que fueron recabados durante la pandemia) y 8570 casos en 2018.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las cifras más altas de casos de extorsión se ubican en los años 2017 con 10,324 2010 con 10,552 y el pico más alto en 2014 con 11,404.