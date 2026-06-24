Fluye la inversión, pero lenta

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El flujo de inversiones hacia San Luis Potosí no se ha detenido, pero sí atraviesa un proceso de evaluación más cauteloso debido al entorno de incertidumbre económica y geopolítica internacional, reconoció el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdés.

El funcionario estatal explicó que las decisiones de inversión actualmente están condicionadas por factores externos que cambian con rapidez, particularmente las políticas comerciales de Estados Unidos, lo que ha llevado a las empresas a replantear sus estrategias de expansión.

"Por supuesto que el ambiente de incertidumbre, la economía global, la geopolítica global es un factor siempre presente... el presidente de Estados Unidos un día amanece y anuncia un avance, y otro día avanza otro", señaló.

En ese contexto, García Valdés indicó que los inversionistas internacionales mantienen interés en la entidad, aunque bajo esquemas de planeación de largo plazo que los obligan a ser más selectivos antes de concretar proyectos, lo que ha vuelto más lento el ritmo de decisión.

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A pesar de ello, sostuvo que San Luis Potosí continúa siendo considerado por compañías que buscan expandirse, principalmente por su ubicación estratégica y su conectividad logística, que incluye red carretera, ferroviaria y aérea, elementos que siguen pesando en el análisis empresarial.

Finalmente, el titular de Sedeco afirmó que, aunque la incertidumbre global ha modificado los tiempos y la forma en que se concretan las inversiones, el estado se mantiene como un punto estratégico en el radar de los inversionistas, quienes continúan evaluando su instalación en la entidad.