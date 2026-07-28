Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA

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La Comisión Estatal del Agua (CEA) confirmó la recepción de seis millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Escalerillas; sin embargo, el director del organismo, Pascual Martínez Sánchez, advirtió que el monto resulta insuficiente para atender de manera integral el sistema hidráulico vinculado con la Presa San José.

El funcionario explicó que la intervención no se limita a la planta tratadora, ya que también se requiere rehabilitar infraestructura relacionada con la propia presa y la planta de Los Filtros, además de ejecutar otras acciones para enfrentar el deterioro del sistema y mejorar la calidad del agua que llega a esta zona.

Martínez Sánchez detalló que el presupuesto federal se entrega de manera global para atender diversas necesidades del sector hídrico, entre ellas el fortalecimiento de los organismos operadores mediante capacitación, la adquisición de insumos para la desinfección del agua, como plata coloidal y gas cloro, así como las obras previstas para Escalerillas.

Añadió que, además de rehabilitar la planta de tratamiento, será necesaria la instalación de alrededor de 250 nuevas tomas de agua para incorporar a más usuarios a la red y reducir las descargas que actualmente afectan el entorno de la Presa San José.

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El titular de la CEA sostuvo que la rehabilitación de la planta representa únicamente una parte de la estrategia para combatir el problema del lirio acuático en la presa, por lo que insistió en que será indispensable complementar el proyecto con otras acciones e inversiones para lograr una solución de fondo.