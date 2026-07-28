logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA

Pascual Martínez señaló que el presupuesto no cubre la rehabilitación integral del sistema hidráulico

Por Samuel Moreno

Julio 28, 2026 12:19 p.m.
A
Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Comisión Estatal del Agua (CEA) confirmó la recepción de seis millones de pesos provenientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para iniciar la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Escalerillas; sin embargo, el director del organismo, Pascual Martínez Sánchez, advirtió que el monto resulta insuficiente para atender de manera integral el sistema hidráulico vinculado con la Presa San José.

      El funcionario explicó que la intervención no se limita a la planta tratadora, ya que también se requiere rehabilitar infraestructura relacionada con la propia presa y la planta de Los Filtros, además de ejecutar otras acciones para enfrentar el deterioro del sistema y mejorar la calidad del agua que llega a esta zona.

      Martínez Sánchez detalló que el presupuesto federal se entrega de manera global para atender diversas necesidades del sector hídrico, entre ellas el fortalecimiento de los organismos operadores mediante capacitación, la adquisición de insumos para la desinfección del agua, como plata coloidal y gas cloro, así como las obras previstas para Escalerillas.

      Añadió que, además de rehabilitar la planta de tratamiento, será necesaria la instalación de alrededor de 250 nuevas tomas de agua para incorporar a más usuarios a la red y reducir las descargas que actualmente afectan el entorno de la Presa San José.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Interconexión de presas aumentará 20% el suministro

      Se trata de "plan B" a constantes fallas de "El Realito" para dotar agua a la capital

      El titular de la CEA sostuvo que la rehabilitación de la planta representa únicamente una parte de la estrategia para combatir el problema del lirio acuático en la presa, por lo que insistió en que será indispensable complementar el proyecto con otras acciones e inversiones para lograr una solución de fondo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA
      Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA

      Recursos federales, insuficientes para proyecto de presas: CEA

      SLP

      Samuel Moreno

      Pascual Martínez señaló que el presupuesto no cubre la rehabilitación integral del sistema hidráulico

      Documentan permisos para recorridos por panteón del Saucito
      Documentan permisos para recorridos por panteón del Saucito

      Documentan permisos para recorridos por panteón del Saucito

      SLP

      Rolando Morales

      Hay registros legales para respaldar su proyecto en el cementerio

      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"
      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"

      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"

      SLP

      Rolando Morales

      Enfatizó que la contienda electoral debe centrarse en propuestas y civilidad

      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario
      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario

      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario

      SLP

      Daniel Ortiz Rmz

      El dictamen elimina tres artículos del Código Penal, pero mantiene intactas las sanciones por difusión ilícita de imágenes íntimas