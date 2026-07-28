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Documentan permisos para recorridos por panteón del Saucito

Hay registros legales para respaldar su proyecto en el cementerio

Por Rolando Morales

Julio 28, 2026 11:57 a.m.
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Documentan permisos para recorridos por panteón del Saucito
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      Luego de la negativa del Ayuntamiento de San Luis Potosí para autorizar los recorridos en el Panteón del Saucito y la controversia generada en torno al proyecto, el Grupo Susurros Cementerio del Saucito difundió una serie de documentos con los que busca acreditar la autoría y protección legal de la iniciativa, además de sostener que la administración municipal tenía conocimiento previo de su existencia y características.

      De acuerdo con la información presentada por el colectivo, los "Recorridos Diurnos y Nocturnos Susurros Cementerio del Saucito y Festival Razones para Recordar" cuentan con registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), bajo el número 03-2026-041711525400-01, el cual reconoce como titular a José Ricardo Leyva García sobre la compilación de datos, metodología y elementos conceptuales que integran el proyecto.

      Asimismo, señalaron que dentro del juicio de amparo 770/2026-III, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, se ordenó el resguardo de la documentación maestra del proyecto, medida que, según el grupo, impide la reproducción no autorizada del material que respalda su creación.

      El colectivo también dio a conocer documentos certificados por la Secretaría General del Ayuntamiento de San Luis Potosí con los que, afirma, se acredita que la autoridad municipal conocía formalmente la titularidad, los registros y la metodología del proyecto desde que fue presentado ante las direcciones de Cultura y Turismo, antes de cualquier intento de desarrollar una propuesta similar.

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      Además de defender la propiedad intelectual de la iniciativa, el Grupo Susurros sostuvo que su proyecto incorpora un enfoque inclusivo y sensorial para que personas con discapacidad visual puedan participar en los recorridos, al tiempo que afirmó que continuará con las acciones legales para proteger la autoría de la obra frente a lo que considera una posible apropiación institucional.

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