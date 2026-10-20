Formalización, principal reto económico: Rosas

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El diputado local de Morena, Emilio Rosas Montiel, consideró que la formalización de los negocios es uno de los principales retos económicos del país y planteó el acceso a créditos y capacitación como herramientas para que los micronegocios cumplan con sus obligaciones fiscales y laborales.

Lo anterior, luego de que el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Mauricio Mahbub Tamez, advirtiera que el comercio informal se acerca al 60% de la actividad económica, mientras las contribuciones fiscales recaen en poco más del 40% de los establecimientos formales.

Rosas Montiel, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, señaló que la formalización forma parte de los objetivos del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Indicó que se promueven los esquemas de financiamiento de Nacional Financiera y Financiera para el Bienestar para consolidar los micronegocios y facilitar su incorporación a la economía formal, con el cumplimiento de contribuciones y prestaciones de ley para sus trabajadores.

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También mencionó el programa Hecho en San Luis Potosí, mediante el cual los emprendedores pueden acceder a capacitación para fortalecer sus negocios.