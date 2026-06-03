Fraccionadores no prevén acceso al agua potable
El criterio para nuevos proyectos es netamente económico
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El talón de Aquiles de la construcción de fraccionamientos es no considerar el abastecimiento de agua, aseguró el arquitecto Amado Juan Sánchez Cabrera, durante una conferencia para el Colegio de Arquitectos del Centro del País.
Dijo que el gran error es precisamente que los constructores diseñan sus proyectos pero se les olvida la importancia de la disponibilidad de líquido, a pesar de que su presencia es vital para el desarrollo de la vida en las zonas habitacionales, es la base de toda la actividad humana y donde radica todo lo que tenga que ver con una premisa desde la construcción hasta su operación y mantenimiento.
Explica que en el desarrollo de proyectos, con frecuencia no se consideran los sistemas de almacenamiento que hagan sustentable el cumplimiento de la función del fraccionamiento.
Añadió que el tema de la planeación afecta porque a veces el caso del agua se les va técnicamente a todos en la cadena desde el diseño, porque son condiciones que no se consideran desde un principio.
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Aseguró que en ocasiones, el diseño de los proyectos también se basa en condiciones de factores económicos que influyen en el acto de dar inicio a un fraccionamiento.
En los proyectos constructivos, dijo, los diseñadores del proyecto tampoco atienden necesidades de previsión de riesgos, como sucedió hace décadas con casos como el Río Santiago y otras afluentes, que afectaron directamente a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.
Comentó que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez es una muestra de la falta de aprovechamiento de las aguas y también de la ausencia de previsión de riesgos, porque el desbordamiento del Río Santiago le provocó inundaciones fuertes.
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