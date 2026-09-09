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Fraccionamiento Urbi Villa del Real estrenará luminarias

Por Leonel Mora

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Fraccionamiento Urbi Villa del Real estrenará luminarias
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      Urbi Villa del Real, el fraccionamiento más alejado de la cabecera municipal de Villa de Pozos, será la primera zona en recibir una parte de las 4 mil luminarias LED anunciadas para esta demarcación, de acuerdo con la Dirección de Infraestructura Municipal.

      La dependencia informó que la instalación se hará por etapas y que la distribución dependerá de las necesidades técnicas de cada sector, con prioridad en las áreas que presentan mayor rezago.

      El refuerzo del alumbrado no es menor: en colonias donde las calles permanecen oscuras, aumentan las condiciones de inseguridad, la percepción de riesgo y las dificultades para la movilidad nocturna. Un sistema de iluminación adecuado permite recuperar espacios públicos, mejorar la convivencia y reducir incidentes en vialidades y andadores.

      Estas luminarias se sumarán a las mejoras realizadas en el mismo tema en distintas colonias del municipio y forman parte del anuncio hecho por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, de enviar nuevo equipamiento para modernizar el alumbrado de Villa de Pozos.

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